23 проезда и 13 тротуаров проверил мэр Дзержинска Михаил Клинков

Общий объем финансирования этих работ из городского бюджета составил более 65 миллионов рублей. Эти средства были направлены на модернизацию 20 подъездных путей к социальным объектам и замену покрытия 10 тротуаров. За счет эффективного использования средств удалось дополнительно отремонтировать еще 6 объектов.