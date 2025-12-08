23 проезда и 13 тротуаров проверил мэр Дзержинска Михаил Клинков

Вчера, 7 декабря, глава администрации города Дзержинска, Михаил Клинков, проинформировал в своем Telegram-канале о завершении ремонтных работ, реализованных в рамках программы улучшения доступа к объектам социальной инфраструктуры. Программа охватила 23 подъездных пути и 13 пешеходных зон.
Согласно информации, предоставленной Михаилом Клинковым, отремонтированы подъезды к ряду образовательных и медицинских учреждений, включая детские сады (№№ 80, 36, 23, 108, 87, 97), школы (№№ 23, 18, 39, 36, 37 и 4), лицей № 21, поликлиники (№№ 10 и 3), спортивная школа «Салют» и стадион «Капролактамовец». Также обновлено покрытие тротуаров на улицах Суворова, Ульянова, Октябрьская, бульваре Космонавтов и проспекте Циолковского.
Как отметил глава города, первоначальный перечень объектов, нуждавшихся в ремонте, был сформирован на основе обращений граждан и инициатив депутатов. Помимо этого, администрация города провела собственную оценку состояния проездов и тротуаров.
Общий объем финансирования этих работ из городского бюджета составил более 65 миллионов рублей. Эти средства были направлены на модернизацию 20 подъездных путей к социальным объектам и замену покрытия 10 тротуаров. За счет эффективного использования средств удалось дополнительно отремонтировать еще 6 объектов.
В ходе работ были проведены демонтаж старого дорожного покрытия, отсыпка щебнем, установка бордюрных камней и асфальтирование. Кроме того, были обустроены новые пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка, установлены искусственные неровности и дорожные знаки.
Михаил Клинков также сообщил о том, что специалисты администрации уже разработали предложения по ремонту подъездных путей к социальным учреждениям на 2026 год.
