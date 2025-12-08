WSJ: Трамп примет участие в сделке по покупке Warner Bros. сервисом Netflix

Владение студийным бизнесом Warner Bros. дает Netflix контроль над такими крупными франшизами, как «Гарри Поттер» и вселенная DC Comics. Более того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO — часть Warner Bros. Discovery. Также в права стримингового сервиса переходят сериалы «Друзья» и «Теория большого взрыва», фильмы «Барби» и «Властелин колец» и другие.