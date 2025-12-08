WSJ: Трамп примет участие в сделке по покупке Warner Bros. сервисом Netflix

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в сделке по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) компанией Netflix. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Business Insider.
Кроме того, политик выразил сомнения по поводу предстоящего события. По его словам, Netflix уже имеет «очень большую долю рынка», из-за чего могут появиться некоторые проблемы.
— Я буду участвовать в принятии решения регуляторов по этой сделке на сумму 83 миллиарда долларов, — добавил глава государства.
Трамп отметил, что соучредитель Netflix Тед Сарандос недавно посещал его в Белом доме. Если проект слияния состоится, Netflix поглотит конкурирующую платформу HBO Max, а также Warner Bros. Studios.
Владение студийным бизнесом Warner Bros. дает Netflix контроль над такими крупными франшизами, как «Гарри Поттер» и вселенная DC Comics. Более того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO — часть Warner Bros. Discovery. Также в права стримингового сервиса переходят сериалы «Друзья» и «Теория большого взрыва», фильмы «Барби» и «Властелин колец» и другие.