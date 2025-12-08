Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны номинанты кинопремии «Герои большой страны»: кто претендует на Большую Золотую звезду

Объявлены номинанты третьей Национальной кинопремии «Герои большой страны».

Источник: Комсомольская правда

Стали известны проекты, претендующие на награды Третьей национальной кинопремии «Герои большой страны». Имена номинантов в 20 категориях были объявлены организаторами накануне Дня героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе кинопремии.

В финальный список вошли 55 картин из 532 заявленных работ. Среди них — фильмы и сериалы «Я — мама», «Ландыши. Такая нежная любовь», «У края бездны», «Екатерина Великая», «В списках не значился», «Раненый Белгород», «Победа», «Варшава 21» и «Влюбленные в математику».

Отбор проходил в два этапа. Сначала эксперты и волонтеры оценивали индустриальное качество работ. Затем проекты проверяли по комплексному критерию «17 ценностей — образ героя».

Генеральный продюсер кинопремии Михаил Чурбанов отметил, что задача отбора была сложной. Он сообщил, что лишь 55 проектам удалось максимально приблизиться к соответствию всем ценностям и создать убедительные образы героев.

Чурбанов также подчеркнул миссию премии. Она заключается в развороте диалога о содержании кино и его влиянии на зрителей и развитие страны.

В шорт-листе представлены картины на разные темы. Например, проект «Я — мама» рассказывает истории состоявшихся женщин, воспитывающих троих, четверых и семерых детей.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» — это история о девушке из богатой семьи, которая знакомится с офицером-танкистом. А картина «В списках не значился» вновь обращается к подвигу защитников Брестской крепости.

Михаил Чурбанов также сообщил, что для крупных платформ сейчас принципиально важно иметь в портфеле проекты с традиционными ценностями. Образы героев, служения и ответственности становятся востребованными.

Торжественная церемония награждения запланирована на 6 февраля 2026 года. Победители будут названы в 19 индустриальных и смысловых номинациях.

Главную награду — Большую Золотую звезду — получит лучший кинопроект года. Кинопремия проводится при поддержке Минобрнауки, Минпромторга и Минобороны России. Информационным партнером проекта в этом году выступает медиагруппа «Комсомольская правда».