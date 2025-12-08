Стали известны номинанты кинопремии «Герои большой страны»: кто претендует на Большую Золотую звезду

Стали известны проекты, претендующие на награды Третьей национальной кинопремии «Герои большой страны». Имена номинантов в 20 категориях были объявлены организаторами накануне Дня героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе кинопремии.
В финальный список вошли 55 картин из 532 заявленных работ. Среди них — фильмы и сериалы «Я — мама», «Ландыши. Такая нежная любовь», «У края бездны», «Екатерина Великая», «В списках не значился», «Раненый Белгород», «Победа», «Варшава 21» и «Влюбленные в математику».
Отбор проходил в два этапа. Сначала эксперты и волонтеры оценивали индустриальное качество работ. Затем проекты проверяли по комплексному критерию «17 ценностей — образ героя».
Генеральный продюсер кинопремии Михаил Чурбанов отметил, что задача отбора была сложной. Он сообщил, что лишь 55 проектам удалось максимально приблизиться к соответствию всем ценностям и создать убедительные образы героев.
Чурбанов также подчеркнул миссию премии. Она заключается в развороте диалога о содержании кино и его влиянии на зрителей и развитие страны.
В шорт-листе представлены картины на разные темы. Например, проект «Я — мама» рассказывает истории состоявшихся женщин, воспитывающих троих, четверых и семерых детей.
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» — это история о девушке из богатой семьи, которая знакомится с офицером-танкистом. А картина «В списках не значился» вновь обращается к подвигу защитников Брестской крепости.
Михаил Чурбанов также сообщил, что для крупных платформ сейчас принципиально важно иметь в портфеле проекты с традиционными ценностями. Образы героев, служения и ответственности становятся востребованными.
Торжественная церемония награждения запланирована на 6 февраля 2026 года. Победители будут названы в 19 индустриальных и смысловых номинациях.
Главную награду — Большую Золотую звезду — получит лучший кинопроект года. Кинопремия проводится при поддержке Минобрнауки, Минпромторга и Минобороны России. Информационным партнером проекта в этом году выступает медиагруппа «Комсомольская правда».