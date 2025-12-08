Ричмонд
Дорожники призвали водителей не выезжать на трассы Челябинской области

Из-за снегопада на федеральных автодорогах сложилась сложная обстановка.

Источник: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал"

В Упрдор «Южный Урал» призвали водителей Челябинской области воздержаться 8 и 9 декабря 2025 года от выезда на федеральные трассы. На эти дни метеослужбы и ГУ МЧС региона объявили штормовое предупреждение из-за снегопада.

«Несмотря на то, что на федеральных трассах работает усиленная группировка дорожной техники, присоединяемся к коллегам из Госавтоинспекции и просим без необходимости не выезжать на федеральные трассы в непогоду», — говорится в сообщении дорожного ведомства.

Автомобилистам, которым необходимо выехать на трассу, дорожники советуют соблюдать правила дорожного движения и интервал между транспортными средствами, скоростной режим, избегать выезда на полосу встречного движения.

Кроме снегопада, 9 декабря синоптики прогнозирует похолодание до минус 14 градусов.