Дорожники призвали водителей не выезжать на трассы Челябинской области

В Упрдор «Южный Урал» призвали водителей Челябинской области воздержаться 8 и 9 декабря 2025 года от выезда на федеральные трассы. На эти дни метеослужбы и ГУ МЧС региона объявили штормовое предупреждение из-за снегопада.
«Несмотря на то, что на федеральных трассах работает усиленная группировка дорожной техники, присоединяемся к коллегам из Госавтоинспекции и просим без необходимости не выезжать на федеральные трассы в непогоду», — говорится в сообщении дорожного ведомства.
Автомобилистам, которым необходимо выехать на трассу, дорожники советуют соблюдать правила дорожного движения и интервал между транспортными средствами, скоростной режим, избегать выезда на полосу встречного движения.
Кроме снегопада, 9 декабря синоптики прогнозирует похолодание до минус 14 градусов.