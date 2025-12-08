Жителей Хабаровска просят не выходить на «Народный каток» до его открытия

Заливка такого масштабного катка — это сложный поэтапный процесс со множеством технических нюансов, требующий времени и определенных погодных условий. Работники вынуждены приостанавливать нанесение льда каждый раз, когда на площадку пытаются выйти люди. Это не только срывает график работ и затягивает процесс, но и портит первичное ледовое покрытие. В результате лед может лечь неровно и некачественно, что в будущем создаст опасность для катающихся.