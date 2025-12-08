Ричмонд
Жителей Хабаровска просят не выходить на «Народный каток» до его открытия

Процесс заливки осложняют нетерпеливые любители катания.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полным ходом идет подготовка крупнейшей бесплатной открытой ледовой площадки Дальнего Востока — «Народного катка» на стадионе имени Ленина. Сотрудники Дирекции спортивных сооружений края ежедневно трудятся над заливкой огромной площади в семь тысяч квадратных метров, чтобы успеть к торжественному открытию 13 и 14 декабря. Однако процесс осложняют нетерпеливые любители катания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Заливка такого масштабного катка — это сложный поэтапный процесс со множеством технических нюансов, требующий времени и определенных погодных условий. Работники вынуждены приостанавливать нанесение льда каждый раз, когда на площадку пытаются выйти люди. Это не только срывает график работ и затягивает процесс, но и портит первичное ледовое покрытие. В результате лед может лечь неровно и некачественно, что в будущем создаст опасность для катающихся.

Организаторы с пониманием относятся к нетерпению хабаровчан, но настоятельно просят проявить выдержку. Выход на лед во время работы спецтехники опасен для жизни, а неотшлифованная поверхность увеличивает риск серьезных травм. Они призывают горожан поблагодарить рабочих, которые усердно трудятся над созданием праздника для всех, и дождаться официального открытия.

Торжественные мероприятия запланированы на 13 декабря в 13:00 и 14 декабря в 17:00. Только после этого каток будет полностью готов к безопасному и комфортному катанию. Администрация с нетерпением ждет встречи с жителями на качественном, ровном льду, который станет подарком к зимнему сезону для тысяч дальневосточников.