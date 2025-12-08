Овчинский: на Краснодарской улице обустраивают фасады дома по реновации

В рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы продолжается работа по обустройству фасада нового жилого комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Район Люблино — один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас на Краснодарской улице, земельный участок 18, возводим жилой комплекс П-образной формы из трех корпусов. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тысяч квадратных метров. Сейчас строители обустраивают фасады зданий, также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На первых этажах новостройки будут расположены нежилые помещения, которые в будущем станут домом для социально значимых объектов, таких как магазины, кофейни, пункты самовывоза и досуговые центры.
Каждый подъезд будет оснащен комнатами для консьержей и удобными колясочными, что позволит жителям хранить личные вещи без необходимости занимать пространство в своих квартирах.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства 10 жилых комплексов в районе Проспект Вернадского по программе реновации, которые рассчитаны на 2,5 тысячи квартир. Шесть из них расположены на Проспекте Вернадского, а остальные — на улицах Воейкова, Ленинском проспекте, Лобачевского и Михаила Певцова. Общая площадь нового жилья превышает 140 тысяч квадратных метров.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы ее реализации вдвое.