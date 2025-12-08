Овчинский: на Краснодарской улице обустраивают фасады дома по реновации

«Район Люблино — один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас на Краснодарской улице, земельный участок 18, возводим жилой комплекс П-образной формы из трех корпусов. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тысяч квадратных метров. Сейчас строители обустраивают фасады зданий, также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.