«Роскосмос» нашел резервную кабину обслуживания для Байконура

Информированный источник в отрасли сообщил, что найдена платформа и набор запасных частей, инструментов и принадлежности. Вскоре резервные блоки направят к площадке для монтажа. Собеседник RTVI уточнил, что это запасная платформа из резервного фонда, а не используемая на других космодромах, например, в Плесецке, Байконуре, Восточном или Куру, часть.
Напомним, ЧП на Байконуре произошло 27 ноября. Во время отправки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем на МКС на площадке 31 стартового комплекса произошел демонтаж мобильной платформы.
Металлическая конструкция используется для подготовки ракеты-носителя к запуску. После завершения необходимых работ платформа должна по специальным рельсам переместиться под стартовый стол, но в результате аварии она рухнула с высоты в несколько метров.
ЧП не помешало доставить на космическую станцию космонавтов «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавта НАСА Кристофера Уильямса, но сейчас полетная программа России из-за аварии временно приостановлена.
Стартовый комплекс на Байконуре является единственной площадкой, с которой можно запускать ракеты «Союз» к МКС. Ранее запуски могли осуществляться с комплекса № 1 «Гагаринский старт», который в настоящее время законсервирован.
Запуск «Прогресс МС-33», который должен был состояться 21 декабря и доставить на орбиту несколько тонн грузов, в том числе оборудование, топливо и воду, перенесен на неопределенный срок.
Начало эксплуатации площадки зависит от окончания ремонтных работ стартового стола. Предварительно срок реконструкции оценивается в 9−12 месяцев. После завершения монтажа первыми пусками будут грузовые, а только затем на МКС смогут отправлять космонавтов.