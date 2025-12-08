Магнитные бури ожидаются в Ростовской области 9 и 10 декабря

Магнитная буря накроет регион уже в ночь на вторник, примерно с полуночи. Геомагнитное влияние сохранится до утра, в течение всего дня и первой половины ночи. Выше уровня G-2 и Кр-индекса 6 буря будет днем, с 9 до 12 часов и с 15 до 18 часов. 10 декабря показатели ожидаются в пределах уровня G-1 и Кр-индекса 5.