Магнитные бури ожидаются в Ростовской области 9 и 10 декабря

9 и 10 декабря в Ростовской области магнитные бури будут настолько сильными, что почти достигнут уровня G-3 и Кр-индекса 7. Об этом можно судить по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная буря накроет регион уже в ночь на вторник, примерно с полуночи. Геомагнитное влияние сохранится до утра, в течение всего дня и первой половины ночи. Выше уровня G-2 и Кр-индекса 6 буря будет днем, с 9 до 12 часов и с 15 до 18 часов. 10 декабря показатели ожидаются в пределах уровня G-1 и Кр-индекса 5.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
