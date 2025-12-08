Балицкий: в Запорожской области обесточены почти 12 тысяч абонентов

По меньшей мере 11 958 абонентов остались без энергоснабжения в разных населённых пунктах Запорожской области в результате атаки БПЛА киевского режима, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное», — уточнил он в своём Telegram-канале.
Губернатор также написал, что аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме. При этом, по словам Балицкого, ремонтные работы осложняются риском повторных ударов. Глава региона добавил, что оперативные службы находятся в полной готовности.
Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря российские средства противовоздуной обороны отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Он также написал, что на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе получила повреждения вышка линии электропередачи.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров также проинформировал об обезвреженных БПЛА. Их обломки упали в Тракторозаводском районе Волгограда. В связи с этим местные власти развернули для граждан пункты временного размещения. Во всех случаях о пострадавших не сообщалось.