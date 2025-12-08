Новосибирский зоопарк отправил гуманитарную помощь в ДНР

Эта поддержка стала важным шагом для зоопарка, который пережил серьезные испытания.
Отправленный гуманитарный груз весом около 20 тонн включает ветеринарные препараты, корма для животных, а также новогодние подарки и сувениры, направленные на поддержку работы зоопарка и его просветительской миссии. Груз успешно доставлен по назначению.
Эта инициатива подчеркивает важность взаимопомощи в сложные времена и подтверждает, что зоопарки не только обмениваются опытом, но и объединяются для поддержки друг друга, отмечают в новосибирском зоопарке.
