Новосибирский зоопарк отправил гуманитарную помощь в ДНР

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило продолжает традицию взаимопомощи, отправив гуманитарный груз в зоопарк села Придорожное Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Источник: Новосибирский зоопарк

Эта поддержка стала важным шагом для зоопарка, который пережил серьезные испытания.

Отправленный гуманитарный груз весом около 20 тонн включает ветеринарные препараты, корма для животных, а также новогодние подарки и сувениры, направленные на поддержку работы зоопарка и его просветительской миссии. Груз успешно доставлен по назначению.

Эта инициатива подчеркивает важность взаимопомощи в сложные времена и подтверждает, что зоопарки не только обмениваются опытом, но и объединяются для поддержки друг друга, отмечают в новосибирском зоопарке.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что крокодил Кузя из Новосибирска может лишиться дома.