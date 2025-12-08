Ричмонд
В Новосибирске родилась первая после ЭКО дочка в государственном центре ВРТ

С февраля 2025 года в центре выполнено 300 процедур ЭКО, в следующем году планируется провести 1000 циклов.

Источник: Freepik

В Новосибирске в государственном центре ВРТ родился первый ребенок после процедуры ЭКО, сообщает минздрав области.

Долгожданная дочка появилась в семье Рженевых, 34-летней Ксении провели ЭКО 9 месяцев назад, после чего она наблюдалась в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции. 2 декабря 2025 года в Городском перинатальном центре с помощью кесарева сечения на свет появилась девочка Таисия весом 3400 г и ростом 52 см.

Для семьи Рженевых это второй ребенок после ЭКО — первая дочь родилась в 2020 году. В государственном центре ВРТ доступен полный комплекс репродуктивной помощи по ОМС, от обследования и ЭКО до ведения беременности.

С февраля 2025 года в центре выполнено 300 процедур ЭКО, в следующем году планируется провести 1000 циклов.