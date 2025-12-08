В Новосибирске родилась первая после ЭКО дочка в государственном центре ВРТ

Долгожданная дочка появилась в семье Рженевых, 34-летней Ксении провели ЭКО 9 месяцев назад, после чего она наблюдалась в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции. 2 декабря 2025 года в Городском перинатальном центре с помощью кесарева сечения на свет появилась девочка Таисия весом 3400 г и ростом 52 см.