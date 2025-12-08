Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать самолеты ВС РФ

Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем Североатлантический альянс (НАТО) будет сбивать самолеты и беспилотники Вооруженных сил России (ВС РФ). При этом он оправдал эти действия якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны России.
— Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжатся, когда мы будем вынуждены перейти к более жестким мерам, в том числе, возможно, и к сбиванию российского самолета или дронов, — сказал чешский лидер в интервью The Sunday Times.
Он также добавил, что страны — участницы НАТО должны подумать, как они сами могут вести войну и победить в ней, если в этом появится необходимость.
Зарубежные СМИ сообщили, что новая стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Дональда Трампа, является откликом на речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. Соединенные Штаты в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины.
3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО». По его словам, так называемая европейская безопасность формируется «против России».