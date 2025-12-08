Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск

Литва планирует прекратить регулярное автобусное сообщение с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.
По словам главы МВД Литвы Владислава Кондратовича, сейчас литовские власти рассматривают вопрос отмены автобусов в Беларусь. Прекратив регулярное автобусное сообщение с Беларусью, Вильнюс хочет повлиять на Минск.
Глава литовского МВД уточнил, что этот вопрос еще будет обсуждаться с Польшей и Латвией.
— Мы будем решать этот вопрос совместно, — заявил литовский министр.
Кондратович пояснил, что по автобусному сообщению с Беларусью соседние страны ЕС хотят принять совместное решение — со стороны Латвии, Литвы и Польши.
— Нам нужно увидеть, какой будет общий подход, — заметил он.
Известно, что на данный момент из Литвы в Беларусь ежедневно отправляются 25 регулярных автобусов и столько же в обратном направлении. Литовская сторона сообщала, что через погранпункты «Мядининкай» («Каменный лог» в Беларуси) и «Шальчинкай» («Бенякони» в Беларуси) ежедневно проезжают 16 и 9 автобусов соответственно.
