Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск

Известно, что на данный момент из Литвы в Беларусь ежедневно отправляются 25 регулярных автобусов и столько же в обратном направлении. Литовская сторона сообщала, что через погранпункты «Мядининкай» («Каменный лог» в Беларуси) и «Шальчинкай» («Бенякони» в Беларуси) ежедневно проезжают 16 и 9 автобусов соответственно.