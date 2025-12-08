На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Обычно такие кратковременные вспышки не вызывают выбросов плазмы, которые являются основным способом воздействия на Землю. Однако было зафиксировано, как вещество поднимается вверх из эпицентра вспышки. Это может означать, что часть солнечной плазмы покинула пределы Солнца и направилась в межпланетное пространство. Вместе с тем вероятность того, что эта плазма достигнет Земли остаётся крайне низкой.