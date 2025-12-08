На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х, которая длилась около 15 минут, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Обычно такие кратковременные вспышки не вызывают выбросов плазмы, которые являются основным способом воздействия на Землю. Однако было зафиксировано, как вещество поднимается вверх из эпицентра вспышки. Это может означать, что часть солнечной плазмы покинула пределы Солнца и направилась в межпланетное пространство. Вместе с тем вероятность того, что эта плазма достигнет Земли остаётся крайне низкой.
В ночь на понедельник также произошли две вспышки класса М: М2.5 и М2.1. Подобные вспышки обычно сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызвать магнитные бури, добавили в Лаборатории.
Ранее сообщалось, что магнитные бури среднего и сильного уровня ожидаются 9 и 10 декабря после вспышки и выброса плазмы на Солнце.