Актриса Муцениеце впервые показала фигуру после третьих родов

Роды прошли в клинике «Лапино», которую Агата заранее выбрала для появления ребёнка на свет. На снимке звезда позирует без макияжа, с небрежной прической, в удобном топе и бюстгальтере для кормящих матерей. Заметно, что после родов у актрисы увеличилась грудь, о чём она также пошутила. Муцениеце подчеркнула, что, помимо прибавки в весе, есть и положительные стороны нового этапа в жизни.