Эксперты по лжи разобрали обращение Долиной к публике: в словах певицы нашли схему «тройного пояса»

Врачи-психиатры и эксперты по лжи прокомментировали выступление Ларисы Долиной в программе Первого канала «Пусть говорят», придя к выводу, что певица заранее подготовила свою речь. Об этом сообщает aif.ru.
Психиатр Василий Шуров заявил, что Долина была «неестественно сдержана» из-за долгих репетиций и консультаций с адвокатами. По его мнению, обращение было сделано для остановки финансовых и имиджевых потерь из-за хейта россиян.
«Очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — сказал он.
Другие специалисты также обратили внимание на «отрепетированность» речи. Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов считает выступление певицы примером «тщательно сконструированного самооправдательного нарратива».
Панкратов обнаружил в словах Долиной схему «тройного пояса» аргументов. По его словам, артистка использовала три уровня защиты: шоковое состояние, юридические ограничения и заявление о физической невозможности говорить.
Эксперт по лжи Илья Анищенко отметил «невербальные реакции» певицы, которая твердо контролировала речь и говорила заготовленными фразами. По его словам, это не обязательно говорит о прямой лжи, но может указывать на «умышленное умолчание» истинных причин или мотивов.
Напомним, в своем обращении к публике Долина объяснила, почему долго не комментировала продажу квартиры. По ее словам, сначала она была в шоке, а затем обязана соблюдать подписку о неразглашении в рамках следствия.