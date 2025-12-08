В Храброво задерживаются несколько рейсов из-за активности беспилотников в Ленобласти

В Храброво задерживаются восемь рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло в понедельник, 8 декабря.
На вылет опаздывает всего один самолёт в Екатеринбург авиакомпании Ural Airlines. Отправление воздушного суда перенесли с 17:35 на 19:30.
На прилёт задерживаются семь рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы (Шереметьево) и Череповца. Пассажиры ждут посадки от 20 минут до полутора часов.
Росавиация вводила временные ограничения в связи с активностью беспилотников над Ленинградской областью. Приём и выпуск воздушных судов проходил по согласованию соответствующих органов. В 8:42 по московскому времени ограничения сняли.
Калининградские пассажиры сталкивались с неудобствами 2 декабря. Тогда в Храброво отменили шесть рейсов, ещё два задержали.