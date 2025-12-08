Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Подмосковье придут морозы

Синоптик Тишковец: морозы до минус 15 ожидаются в Подмосковье в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Морозы до минус 15 ожидаются в Подмосковье в воскресенье, они будут сопровождаться снегопадами и метелью с заносами на дорогах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, в тылу мощного циклона, “провалит Арктика”. Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном. В результате ночная температура понизится до минус 7 — минус 12, на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15, днем минус 6 — минус 11. И все это будет сопровождаться скоротечными снегопадами и метелью с заносами на дорогах», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что таким образом в предстоящие выходные с опозданием ровно на месяц придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой — снегом и морозами.

«Интересно, это практически точь-в-точь произойдет в унисон с началом зимы по старому календарю, когда самое холодное время года начиналось 14 декабря», — добавил синоптик.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше