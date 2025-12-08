Волгоградцам назвали условия для выхода на пенсию досрочно

Учёба в вузе, колледже, техникуме, аспирантуре также учитывается, если это было до 2002 года и вам не хватает минимального стажа — 15 лет. Чтобы включить период обучения в стаж, нужно направить заявление в Социальный фонд или на Госуслугах.