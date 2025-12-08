Челябинский электробус протестируют на предприятии «Росатома»

«Тест электробуса продлится около двух месяцев — в этот период специалисты компании оценят работу машины в условиях реальной городской среды: энергопотребление, автономность, надежность всех систем, комфорт для пассажиров и водителей. Электробус “Синара-6253” — инновационная разработка компании, созданная из отечественных компонентов. Транспорт способен преодолевать расстояния до 240 километров без подзарядки», — сообщил URA.RU Илья Таболин.