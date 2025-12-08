Коммунальщики убирают снег, массово выпавший в Кургане. Фото

Всего на улично-дорожную сеть вывели около 60 единиц техники, среди которых грейдеры, самосвалы, тракторные щетки и комбинированные дорожные машины. На ручной очистке задействованы порядка 70 дорожных рабочих. Дополнительно на уборке парков и скверов работают пять единиц техники городской Дирекции парков и скверов, которая занимается расчисткой аллей, входных групп и подходов к общественным пространствам.