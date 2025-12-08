Новосибирец погасил долг в 900 тысяч рублей, чтобы улететь в отпуск

Внушительная сумма долга у него накопилась из-за несвоевременной оплаты услуг ЖКХ, кредитов и алиментов. Сначала судебные приставы предупредили мужчину о возможных последствиях, если он не оплатит задолженность. После этого горожанин устроился на работу, и с его зарплаты начали удерживать средства для погашения долга.