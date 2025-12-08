Новосибирец погасил долг в 900 тысяч рублей, чтобы улететь в отпуск

Житель Искитима погасил долг в 900 тысяч рублей, чтобы улететь в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Внушительная сумма долга у него накопилась из-за несвоевременной оплаты услуг ЖКХ, кредитов и алиментов. Сначала судебные приставы предупредили мужчину о возможных последствиях, если он не оплатит задолженность. После этого горожанин устроился на работу, и с его зарплаты начали удерживать средства для погашения долга.
— Кроме того, были арестованы все банковские счета мужчины, с которых регулярно производились списания. Имущества, подлежащего аресту, у горожанина не было. В рамках принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд за пределы России, — добавили в ведомстве.
А так как мужчина планировал отправиться в Новый год за границу, то ему пришлось быстро найти 900 тысяч, чтобы погасить долг. Деньги мужчина уже внес, ограничение на выезд за пределы страны с него сняли.