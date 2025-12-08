В Нижнем Новгороде открыли школу для женщин участников СВО

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.