Галофиты: соль земли как шанс для степи

На сегодняшний день одна из важнейших глобальных мировых проблем — поиск достаточного количества воды и земельных ресурсов для удовлетворения потребностей человечества в пище. Поэтому необходимо искать альтернативные растительные ресурсы, источники воды и земель для расширения площади возделываемых культур.
Среди видов природной флоры существуют экологически, биологически и физиологически специализированные растительные организмы, способные нормально развиваться и репродуцировать на засоленных почвах и (или) при орошении соленой водой. Это растения — галофиты (от греч. galos — соль, phyton — растение). Они накапливают соль в своих клетках или выводят ее через специальные железы.
Поглотители соли.
В Мангистауской области в Каракиянском районе компания BECARYS на сельскохозяйственной ферме планирует заняться галофитным растениеводством. Это первый в регионе проект по культивации солеустойчивых растений на засоленных землях с использованием морской воды Каспия. Проект реализуется в экологически чистом, удаленном от промышленных центров районе побережья, где отсутствуют промышленные выбросы и антропогенная нагрузка.
Компания будет высаживать однолетние мелкозернистые семена галофитов в конце апреля — начале мая, а собирать урожай в конце сентября. Все это время галофиты будут поливать водой из Каспия дважды в сутки с помощью оросительных систем. Таким образом, проект не требует пресной воды, не конкурирует с традиционным сельским хозяйством и эффективно задействует земли, которые оставались неиспользованными.
Пилот и фазы проекта.
На сегодняшний день выполнена определенная работа: получены земельные участки и организована полевая база — лагерь, техника и инструменты. Проведена топосъемка и анализ рельефа по материалам космосъемки, выполнены почвенные исследования, проведены тестовые посадки галофитных культур.
В активной фазе сейчас находится согласование и экспертиза проектной документации по строительству водозабора и водовода, а также разработка комплексной программы защиты растений, основанной на результатах опытных посадок.
В 2024—2025 годах были проведены ихтиологические и батиметрические исследования для обоснования строительства водозабора. Проект реализуется в две фазы. На первом опытно-промышленном этапе (2026−2028 гг.) высадят растения на 50 га. В рамках первой фазы культивируются: Salicornia europaea / S. bigelovii — овощная и масличная культура и Suaeda salsa — овощная, масличная и кормовая культура.
В ходе первой фазы проекта планируется отработать технологии орошения и агрономических режимов, подготовить организационную и инженерную базы для масштабирования проекта. Вода будет доставляться по водопроводу протяженностью 10,9 км. Стоит отметить, что ферма будет располагаться в 9 км от моря. Ближайшим населенным пунктом к участку является село Курык, расположенное в 125 км на северо-западе от фермы.
На втором этапе реализации проекта в 2028 году проведут линию электропередачи для постоянного электроснабжения. Воду из Каспия планируют качать в специальный канал на ферме, откуда ее для полива будут использовать самоходные фронтальные дождевальные оросительные системы.
Вторая фаза проекта (2028−2030 гг.) подразумевает расширение производства. Площадь увеличится до тысячи гектаров, а водозабор и мощность насосов — в 50 раз. Будет построена постоянная инфраструктура водозабора и орошения. На втором этапе планируется вывести проект на стабильные производственные показатели.
Реализация проекта имеет экологическую и социальную значимость для региона. Во-первых, проект заложит научно-практическую базу для последующих исследований галофитных культур и методов их возделывания, одновременно создавая новые рабочие места, снижая нагрузку на водные ресурсы и раскрывая потенциал природных условий.
Во-вторых, проект послужит демонстрационной площадкой по адаптации сельского хозяйства к засушливому климату, формируя устойчивую модель землепользования на малопродуктивных землях. Выбранные виды галофитов обладают выраженными фиторемедиационными свойствами. Их возделывание способствует снижению солености и восстановлению структуры почвы, обогащению микробиоты и улучшению функций засоленных экосистем.
Кормовой потенциал.
Выращивание галофитов также обеспечивает производство высокопитательных и энергонасыщенных кормов, что позволяет вовлечь их в сельскохозяйственный оборот при одновременной оптимизации окружающей среды. Проект демонстрирует практические решения для устойчивого сельского хозяйства в условиях засушливого климата. Он позволит адаптировать аграрный сектор к изменяющимся климатическим условиям; вовлечь сложные почвы в устойчивое производство без деградации экосистем; снизить нагрузки на водные ресурсы и продемонстрировать принципы рационального природопользования.
Рекультиватор земель.
Ученые все больше обращают внимание на способность галофитов восстанавливать деградированные, засоленные земли одним своим существованием. Их корневая система может улучшать структуру почвы, а способность накапливать соли при условии обязательного снятия с места урожая может способствовать постепенному очищению грунта от солевого компонента, пусть медленному, но верному. Это открывает перспективы для использования галофитов в качестве естественных мелиораторов, возвращающих к жизни бесплодные территории без трат воды на промывку почвы.
То есть для засушливых мест галофиты играют важную экологическую роль, поддерживая хрупкие экосистемы и предоставляя пищу для представителей животного мира. Их потенциал в восстановлении и рассолении земель в качестве альтернативных источников корма, лечебного и пищевого сырья только начинает раскрываться.
Наблюдая за этими удивительными растениями, проникаешься уважением к их упорству и изобретательности. Они живое свидетельство того, что жизнь может прокладывать путь даже там, где на первый взгляд царит пустота и безжизненность. И, возможно, именно в этих неприхотливых и выносливых созданиях кроются ключи к устойчивому развитию пастбище-кормового и в целом сельского хозяйства, сохранению агробиоразнообразия, оригинальной природы аридных регионов.