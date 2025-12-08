Галофиты: соль земли как шанс для степи

Компания будет высаживать однолетние мелкозернистые семена галофитов в конце апреля — начале мая, а собирать урожай в конце сентября. Все это время галофиты будут поливать водой из Каспия дважды в сутки с помощью оросительных систем. Таким образом, проект не требует пресной воды, не конкурирует с традиционным сельским хозяйством и эффективно задействует земли, которые оставались неиспользованными.