Суд в Волгограде встал на сторону жителя в споре с газовиками

Конфликт начался из-за технической ошибки. В январе 2025 года волгоградец Евгений К., передавая показания счетчика, случайно указал расход газа более 2000 кубометров. В следующем месяце он получил огромный счет и сразу обратился к поставщику с просьбой о перерасчете, объясняя, что это была опечатка. Потребить такой объём газа в квартире площадью 42,8 кв. м. за месяц физически невозможно.