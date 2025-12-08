Суд в Волгограде встал на сторону жителя в споре с газовиками

В Волгограде суд поставил точку в споре между местным жителем и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Газовая компания пыталась взыскать с мужчины долг более 15 000 рублей, однако Фемида встала на сторону потребителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Конфликт начался из-за технической ошибки. В январе 2025 года волгоградец Евгений К., передавая показания счетчика, случайно указал расход газа более 2000 кубометров. В следующем месяце он получил огромный счет и сразу обратился к поставщику с просьбой о перерасчете, объясняя, что это была опечатка. Потребить такой объём газа в квартире площадью 42,8 кв. м. за месяц физически невозможно.
Несмотря на очевидность ошибки, компания отказалась делать перерасчет и подала в суд. В ходе заседания ответчик подтвердил, что всегда добросовестно оплачивал услуги. Суд установил, что ошибка при передаче данных была явной, а газовый счетчик — исправным. Доказательств того, что житель действительно потребил 2000 кубометров газа, истец не предоставил.
В итоге суд Тракторозаводского района отказал газовикам во взыскании спорной суммы. С мужчины взыскали лишь небольшой реальный долг за март в размере 765 рублей и 50 рублей пени. Решение вступило в законную силу.