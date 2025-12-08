Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На М-4 «Дон» возможны пробки из-за реконструкции трассы

В 2026 году на федеральной трассе М-4 в Ростовской области ожидается значительное осложнение дорожного движения из-за проведения масштабных работ по реконструкции.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко. Уже начаты работы на участке с 933 по 1024 км.

«К сожалению, летом 2026 года здесь будет тяжелый сезон, потому что и строить надо, и обеспечить проезд. Нам надо будет найти компромиссное решение между интересами строителей и пользователей», — отметил господин Петушенко.

Председатель правления добавил, что в период реконструкции будет сохранено по две полосы движения в каждом направлении, однако скорость движения будет ограничена. Завершение работ запланировано на 2027 год. Стоимость проекта реконструкции составляет более 100 млрд руб.