Михаил Шайдоров стал последним в финале Гран-при по фигурному катанию в Японии

Третий год подряд победу в финале Гран-при одержал американец Илья Малинин (332,29). После короткой программы он шел на третьем месте, отставая от лидера на 14 баллов. Двукратный чемпион мира стал первым фигуристом в истории, исполнившим семь четверных прыжков. Малинин побил собственный мировой рекорд по набранным баллам за произвольную программу — 238,24.