Михаил Шайдоров стал последним в финале Гран-при по фигурному катанию в Японии

После короткой программы казахстанский фигурист шел на шестой строчке. Отставание Шайдорова от лидеров было слишком велико, поэтому положение по итогам произвольной программы не изменилось. Получив от судей 170,89 балла, наш спортсмен с суммой 242,19 балла остался на последнем месте.
Третий год подряд победу в финале Гран-при одержал американец Илья Малинин (332,29). После короткой программы он шел на третьем месте, отставая от лидера на 14 баллов. Двукратный чемпион мира стал первым фигуристом в истории, исполнившим семь четверных прыжков. Малинин побил собственный мировой рекорд по набранным баллам за произвольную программу — 238,24.
Серебро выиграл японец Юма Кагияма (302,41), бронзу — его соотечественник Шун Сато (292,08). Итальянец Даниэль Грассль стал четвертым (288,72), а француз Адам Сяо Хим Фа — пятым (258,64).
Контекст.
Финал Гран-при ISU-2025/26 по фигурному катанию проходил в японском городе Нагоя с 4 по 7 декабря. Всего было разыграно четыре комплекта наград: в мужском и женском одиночных катаниях, в парном катании и танцах на льду.
Шайдоров пробился в финал Гран-при с пятого места. Наш фигурист показал третий результат на этапе в Китае и второй — в США.
Победителем финала Гран-при в прошлом году стал Малинин. Кагияма и Сато заняли второе и третье места соответственно. Шайдоров заменил травмированного Сяо Хим Фа и показал пятый результат.