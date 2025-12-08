Ричмонд
Опасность в Черном море сдвинула старт запуска парома Трабзон — Сочи как минимум на неделю

Представители турецкой компании «Liderline» полностью подготовили паром «Seabridge» к первому пассажирскому рейсу — загрузили продукты, потратили средства на запуск. Билеты уже купили первые туристы. Однако российская сторона предупредила о рисках после недавних ударов по танкерам, и перевозчик принял решение перенести старт как минимум на 7 дней, об этом пишут «РИА Новости».

Источник: Новая Кубань

Регулярные рейсы дважды в неделю согласовали министерства транспорта России и Турции, Росморречфлот и другие ведомства.

Изначально планировали 8 декабря, но ситуация с безопасностью в акватории Черного моря вынудила отложить. До этого уже была серия отсрочек запуска проекта. Маршрут сократит путь для машин (270 км морем вместо дороги через Грузию), время в пути — 10−12 часов. Стоимость билетов: от 6,5 тыс. руб. за сиденье, от 9,5 тыс. за каюту, авто — от 30 тыс. руб. Пока перевозка грузовых машин не планируется. Перевозчик надеется на скорейшее разрешение — спрос на прямое сообщение высокий.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что билеты на паром Трабзон — Сочи запустили в продажу несмотря на позицию властей Краснодарского края.