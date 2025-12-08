Опасность в Черном море сдвинула старт запуска парома Трабзон — Сочи как минимум на неделю

Изначально планировали 8 декабря, но ситуация с безопасностью в акватории Черного моря вынудила отложить. До этого уже была серия отсрочек запуска проекта. Маршрут сократит путь для машин (270 км морем вместо дороги через Грузию), время в пути — 10−12 часов. Стоимость билетов: от 6,5 тыс. руб. за сиденье, от 9,5 тыс. за каюту, авто — от 30 тыс. руб. Пока перевозка грузовых машин не планируется. Перевозчик надеется на скорейшее разрешение — спрос на прямое сообщение высокий.