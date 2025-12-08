Алиментщик прятался от приставов в неожиданном месте в Омской области

Пресс-служба судебных приставов Омской области сообщила в понедельник, 8 декабря 2025 года, что 48-летний житель поселка Любинский, будучи отцом 14-летнего сына, вел асоциальный образ жизни, не общался с ребенком и не платил алименты. Мужчину привлекли к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ.