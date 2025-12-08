Алиментщик прятался от приставов в неожиданном месте в Омской области

Пресс-служба судебных приставов Омской области сообщила в понедельник, 8 декабря 2025 года, что 48-летний житель поселка Любинский, будучи отцом 14-летнего сына, вел асоциальный образ жизни, не общался с ребенком и не платил алименты. Мужчину привлекли к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ.
Позже, по данным приставов, за злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 157 УК РФ.
Исполняя постановление дознавателя о принудительном приводе, судебные приставы, как заявляется, прибыли по месту жительства гражданина. И, по мнению автора, они нашли его в неожиданном месте.
"Встретила, открыв двери и пустив в дом должностных лиц, сожительница должника, которая сообщила сотрудникам органа принудительного исполнения, что мужчина ушел, и когда будет дома — неизвестно.
Однако судебные приставы по ОУПДС осмотрели жилое помещение и в одной из комнат, в диване, на котором хаотично лежали разбросанные вещи, обнаружили искомого гражданина", — сообщили в ведомстве.
Мужчину, как заявляется, доставили в районное отделение судебных приставов, где дознаватель ознакомил обвиняемого с материалами дела и сообщил о дальнейшей передаче дела в суд.
Суд назначил мужчине исправительные работы, которые мужчина отработает по месту вынужденного трудоустройства. С заработной платы неплательщика будут удержаны деньги в счет погашения алиментной задолженности.