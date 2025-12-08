Ричмонд
В Омске начали заливать самый большой открытый каток на «Красной звезде»

Точную дату открытия катка пока не раскрывают.

Источник: Om1 Омск

На спорткомплексе «Красная звезда» в Омске началась подготовка к открытию самого большого открытого катка в городе. Площадь ледовой арены составит более 12,7 тысяч кв. м.

Сейчас сотрудники спортивной школы занимаются заливкой площадки вручную, а позже к процессу подключат спецтехнику, чтобы привести лёд в идеальное состояние.

Организаторы катка обещают украсить территорию яркой иллюминацией и создать фотозону, чтобы посетители могли не только кататься, но и делать красивые зимние снимки.

Точную дату открытия катка пока не раскрывают, однако организаторы обещают объявить её чуть позже.