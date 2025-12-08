Ричмонд
Популярный в Беларуси Telegram ввел новый способ авторизации пользователей

Способ авторизации изменился в популярном у белорусов Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Популярный в том числе в Беларуси мессенджер Telegram ввел новый способ авторизации, пишет РИА Новости.

У пользователей мессенджера появилась возможность создавать персональный «ключ доступа» (Passkey) для входа в аккаунт. Новый способ авторизации доступен в последнем обновлении приложения.

Создать «ключ доступа» в Telegram пользователь может в разделе «Конфиденциальность». После этого у пользователей появится возможность заходить на свой аккаунт в мессенджере одним из трех способов: по Face ID, Touch ID или коду.

Созданный пользователем ключ будет храниться в облачном хранилище на устройстве. Информация о том, что был создан «ключ доступа» будет создаваться в учетной записи пользователя. Известно, что с одного аккаунта могут быть созданы сразу несколько «ключей».

