Популярный в Беларуси Telegram ввел новый способ авторизации пользователей

Популярный в том числе в Беларуси мессенджер Telegram ввел новый способ авторизации, пишет РИА Новости.
У пользователей мессенджера появилась возможность создавать персональный «ключ доступа» (Passkey) для входа в аккаунт. Новый способ авторизации доступен в последнем обновлении приложения.
Создать «ключ доступа» в Telegram пользователь может в разделе «Конфиденциальность». После этого у пользователей появится возможность заходить на свой аккаунт в мессенджере одним из трех способов: по Face ID, Touch ID или коду.
Созданный пользователем ключ будет храниться в облачном хранилище на устройстве. Информация о том, что был создан «ключ доступа» будет создаваться в учетной записи пользователя. Известно, что с одного аккаунта могут быть созданы сразу несколько «ключей».
