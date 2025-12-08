Ричмонд
В Бангкок — без визовых формальностей

Дальнемагистральный лоукостер-перевозчик Thai AirAsia X (XJ) официально объявил о запуске прямого авиасообщения между Алматы и Бангкоком (аэропорт Дон Муанг), открыв для казахстанских пассажиров новое удобное направление без визовых формальностей.

Источник: DKNews.kz

Первый рейс вызвал высокий интерес со стороны пассажиров как в Казахстане, так и в Таиланде: загрузка бортов составила от 70 до 75 процентов, что свидетельствует о значительном спросе на прямое сообщение между двумя странами.

Полеты по маршруту Алматы — Бангкок выполняются четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330. Выход на рынок Казахстана стал для Thai AirAsia X первым шагом в Центральной Азии и важным этапом стратегии международного расширения.

Генеральный директор Thai AirAsia X г-жа Паттра Бусаравонгсе подчеркнула, что открытие направления является перспективной бизнес-возможностью для компании и отвечает растущему интересу казахстанцев к Юго-Восточной Азии:

«Запуск маршрута Алматы — Бангкок открывает значительные перспективы для Thai AirAsia X в Центральной Азии. Прямое сообщение делает путешествие комфортным и доступным, предлагая жителям Казахстана удобный путь в Бангкок без необходимости оформления визы».

По ее словам, Бангкок представляет собой уникальный туристический и деловой центр, сочетающий культурное наследие, современную инфраструктуру, шопинг и деловую активность, что делает его привлекательным направлением как для отдыха, так и для деловых поездок.

«Мы приглашаем казахстанцев открыть для себя Бангкок и сменить зимние холода на тепло Таиланда. Благодаря широкой маршрутной сети AirAsia пассажиры могут продолжить путешествие в такие популярные города, как Пхукет, Краби и Чиангмай, а также в страны Юго-Восточной Азии», — добавила глава авиакомпании.

На сегодняшний день Thai AirAsia X выполняет прямые рейсы из Бангкока в крупнейшие города Азии и Ближнего Востока, включая Токио, Осаку, Нагою, Саппоро и Сендай, Сеул, Дели, Шанхай и Эр-Рияд. Флот авиакомпании насчитывает 11 самолетов Airbus A330−300.

Открытие маршрута Алматы — Бангкок укрепляет транспортные и туристические связи между Казахстаном и Таиландом и расширяет возможности казахстанских пассажиров для путешествий по всему региону.