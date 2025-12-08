Нацгвардейцы перепели хит Linkin Park и очаровали Казнет

Композицию исполнили в сопровождении домбры, и рок-классика получила новое более теплое, узнаваемое и пропущенное через казахскую музыкальную традицию звучание.
Кавер получился с оттенком степной лирики, но при этом сохранил характер и мощь оригинальной композиции.
Видео стремительно набирает популярность по соцсетям и уже собрало более 16,5 тыс. лайков в Instagram.
«Старший лейтенант Честербек Бенинбекович», «Я человек простой, слышу Linkin Park — ставлю лайк», «До мурашек! Как красиво поют!», «Какая талантливая молодежь у нас», — пишут в комментариях пользователи Казнета.
