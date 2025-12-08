Нацгвардейцы перепели хит Linkin Park и очаровали Казнет

Ранее «Курсив» писал, что Linkin Park выступит в ОАЭ впервые за 15 лет. Концерт состоится 20 января 2026 года в Etihad Arena на острове Яс. Мы выяснили, во сколько казахстанцам обойдется поездка на выступление в Абу-Даби на двоих. В эту сумму входят перелет туда и обратно, проживание в отеле и билеты на концерт.