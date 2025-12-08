В Металлургическом районе Челябинска отремонтировали участок теплотрассы

Капитальный ремонт провели на участке теплотрассы в Металлургическом районе Челябинска при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Рабочие в течение 5 месяцев меняли почти 500 метров старых труб на новые в пенополиуретановой изоляции. Благодаря использованию такой технологии конструкции становятся более долговечными, повышается надежность и экономичность их эксплуатации. Обновленный участок обеспечивает теплом 260 многоквартирных домов, 46 детских садов, школ и больниц.
«Этот участок завершил цикл ремонтов подземного магистрального трубопровода диаметром 700 миллиметров, обеспечивающего теплоснабжением более 15 000 человек населения “Северной зоны” Металлургического района», — добавили в администрации города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.