Эксперт Тофилат предупреждает: без экономии электроэнергии возможны отключения или рост тарифов в Молдове

Эксперт по энергетике Серджиу Тофилат заявил, что Молдове необходимо экономить электричество, особенно в часы пик — с 7 до 11 утра и с 6 до 11 вечера. Он подчеркнул, что при нерациональном потреблении возможны отключения или повышение тарифов, поскольку часть энергии придётся закупать по высоким «аварийным» ценам.
Тофилат напоминает, что страна производит лишь часть нужного объёма, и в этих условиях Молдова должна срочно искать дополнительные источники и генераторы.
При этом, вопреки призывам экономить, на главной площади Кишинёва новогодняя иллюминация продолжает гореть даже днём, что вызывает вопросы о рациональности использования электроэнергии, пишет ТГ-канал @primulinmd.