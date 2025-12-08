Эксперт Тофилат предупреждает: без экономии электроэнергии возможны отключения или рост тарифов в Молдове

Эксперт по энергетике Серджиу Тофилат заявил, что Молдове необходимо экономить электричество, особенно в часы пик — с 7 до 11 утра и с 6 до 11 вечера. Он подчеркнул, что при нерациональном потреблении возможны отключения или повышение тарифов, поскольку часть энергии придётся закупать по высоким «аварийным» ценам.