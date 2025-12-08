Ричмонд
Эксперт Тофилат предупреждает: без экономии электроэнергии возможны отключения или рост тарифов в Молдове

В это время Площадь Великого Национального собрания светится даже днем.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по энергетике Серджиу Тофилат заявил, что Молдове необходимо экономить электричество, особенно в часы пик — с 7 до 11 утра и с 6 до 11 вечера. Он подчеркнул, что при нерациональном потреблении возможны отключения или повышение тарифов, поскольку часть энергии придётся закупать по высоким «аварийным» ценам.

Тофилат напоминает, что страна производит лишь часть нужного объёма, и в этих условиях Молдова должна срочно искать дополнительные источники и генераторы.

При этом, вопреки призывам экономить, на главной площади Кишинёва новогодняя иллюминация продолжает гореть даже днём, что вызывает вопросы о рациональности использования электроэнергии, пишет ТГ-канал @primulinmd.