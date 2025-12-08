Ричмонд
В Иркутской области 504 человека заболели гриппом за неделю

Почти 30 тысяч сибиряков подхватили ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. С 1 по 8 декабря 2025 зарегистрировано 29 971 случай ОРВИ. Лабораторно подтверждено 504 случая гриппа. Напомним, неделей ранее грипп выявили у 393 человек, ОРВИ — у 21,7 тысячи. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— В рамках подготовки к эпидсезону против гриппа привились 1 063 401 житель региона, из них 329 975 детей, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Медики рекомендуют соблюдать меры профилактики. Следует избегать контактов с больными, реже посещать места массового скопления людей, носить медицинские маски, регулярно мыть руки с мылом, а также проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Родителям советуют не отправлять ребенка с признаками болезни в детский сад или школу. При первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ.