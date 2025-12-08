В Иркутской области 504 человека заболели гриппом за неделю

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. С 1 по 8 декабря 2025 зарегистрировано 29 971 случай ОРВИ. Лабораторно подтверждено 504 случая гриппа. Напомним, неделей ранее грипп выявили у 393 человек, ОРВИ — у 21,7 тысячи. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.