Правительство поддержало запрет на испытательный срок для женщин с детьми

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.