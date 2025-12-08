Ричмонд
Правительство поддержало запрет на испытательный срок для женщин с детьми

Правительство одобрило запрет на испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.

«Отзыв положительный», — сказал источник агентства.

В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.