В Пермском крае запустили новый научно-популярный туристический маршрут

Новый научно-популярный туристический маршрут «Пермь креативная и современная» запустили в Прикамье при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Путешественники вольны самостоятельно выбирать продолжительность путешествия и места для посещения, среди которых есть исследовательские лаборатории, технопарки, современные производства и корпоративные музеи. Так, пройдя по маршруту, можно познакомиться с центром когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь. Там специалисты исследуют потребительское отношение, например, как вкус и цвет влияют на принятие решений.
Также путешественники могут посетить центр саунд-дизайна и визуальных технологий Пермского института культуры. В этом месте туристам представят лазерные гусли и костюм, который используется для оцифровки движений человека для дальнейшего использования в компьютерных играх.
«Подобные маршруты интересны не только детям и взрослым, это точка притяжения для бизнес-туристов, инвесторов и, конечно, иностранных туристов, интересующихся технологиями. Закономерным результатом создания таких экскурсий станет увеличение туристического потока в Пермский край и рост доли туристической отрасли в ВВП России в целом», — отметил заместитель министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.