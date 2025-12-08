Два курортных поселка Кубани вошли в ТОП бюджетных вариантов для отдыха зимой

Рейтинг самых доступных для отдыха городов в декабре возглавила Новая Адыгея. Средняя цена за ночь здесь составляет 2278 рублей при типичной продолжительности бронирования в две ночи. На втором месте расположился кубанский город Крымск, где остановиться можно в среднем за 2319 рублей за ночь, также на два дня. Замыкает тройку лидеров Оренбург с показателем в 2565 рублей за ночь и средним сроком проживания три ночи.