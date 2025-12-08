Два курортных поселка Кубани вошли в ТОП бюджетных вариантов для отдыха зимой

Декабрь традиционно не относится к числу месяцев, когда на путешествиях можно серьезно сэкономить. Приближение новогодних праздников и повышенный спрос на популярные направления закономерно ведут к росту цен на проживание. Тем не менее, по данным Твил. ру, существуют места, где стоимость ночи в отелях остается наиболее низкой на фоне общероссийских показателей.
Рейтинг самых доступных для отдыха городов в декабре возглавила Новая Адыгея. Средняя цена за ночь здесь составляет 2278 рублей при типичной продолжительности бронирования в две ночи. На втором месте расположился кубанский город Крымск, где остановиться можно в среднем за 2319 рублей за ночь, также на два дня. Замыкает тройку лидеров Оренбург с показателем в 2565 рублей за ночь и средним сроком проживания три ночи.
В первую десятку также вошли Волгоград (2690 рублей / 4 ночи), Рыбинск (2719 рублей / 2 ночи) и крымский город Саки (2873 рублей / 11 ночей). Ставропольский край представлен в списке Железноводском (2930 рублей / 7 ночей).
Краснодарский край, помимо Крымска, также попал в топ благодаря станице Голубицкой (2962 рубля / 2 ночи) и поселку Ольгинка (3128 рублей / 3 ночи).
Завершает рейтинг Уфа с ценой 2974 рубля за ночь при среднем бронировании на четыре дня.