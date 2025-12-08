Путин назвал «Бессмертный полк» уникальным явлением

«Приветствую вас на торжественном открытии всероссийского форума “Память вне времени” и поздравляю с 10-летием подлинно народной инициативы — “Бессмертный полк России”… За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.