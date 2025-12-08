Дарья Васильева заняла третье место на Кубке России по дзюдо

В соревнованиях приняли участие 333 участника из 50 регионов страны. Дарья Васильева выступала в весовой категории до 70 килограммов, где за медали турнира боролись еще десять спортсменок.
Она провела три схватки, из них выиграла у дзюдоистки из Санкт-Петербурга, но уступила Анне Гадомской из Москвы, которая в итоге стала победительницей.
Во встрече за «бронзу» иркутянка одержала победу над Сафурой Рустамовой из Тюменской области.
Серебряным призером в весе до 70 килограммов стала Надежда Татарченко, представляющая Свердловскую область и Республику Саха (Якутия).
Еще одна «бронза» досталась Камиле Бадуровой из Свердловской области.
Дарья Васильева занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Владимира Карико и Любови Авраменко, как сообщает пресс-служба минспорта региона.