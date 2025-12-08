Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Васильева заняла третье место на Кубке России по дзюдо

Иркутская область, НИА-Байкал — Иркутская спортсменка Дарья Васильева заняла третье место на Кубке России по дзюдо среди женщин в Череповце.

Источник: Правительство Иркутской области

В соревнованиях приняли участие 333 участника из 50 регионов страны. Дарья Васильева выступала в весовой категории до 70 килограммов, где за медали турнира боролись еще десять спортсменок.

Она провела три схватки, из них выиграла у дзюдоистки из Санкт-Петербурга, но уступила Анне Гадомской из Москвы, которая в итоге стала победительницей.

Во встрече за «бронзу» иркутянка одержала победу над Сафурой Рустамовой из Тюменской области.

Серебряным призером в весе до 70 килограммов стала Надежда Татарченко, представляющая Свердловскую область и Республику Саха (Якутия).

Еще одна «бронза» досталась Камиле Бадуровой из Свердловской области.

Дарья Васильева занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Владимира Карико и Любови Авраменко, как сообщает пресс-служба минспорта региона.