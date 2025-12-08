Ричмонд
Жители Петербурга вновь жалуются на перебои с мобильным интернетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. В Северной столице 8 декабря ограничили скорость мобильного интернета. Напомним, что утром в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.

Источник: Freepik

«Есть единичные сообщения о неработающем интернете у абонентов некоторых операторов», — пишут СМИ со ссылкой на портал «Сбой.РФ».

Причиной усиления мер безопасности стало уничтожение украинских беспилотников над Лужским районом Ленинградской области. Хотя непосредственная угроза миновала, стабильность мобильного интернета восстанавливается постепенно, уточняет издание «Мойка78».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители Петербурга второй день жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

