Жители Петербурга вновь жалуются на перебои с мобильным интернетом

«Есть единичные сообщения о неработающем интернете у абонентов некоторых операторов», — пишут СМИ со ссылкой на портал «Сбой.РФ».
Причиной усиления мер безопасности стало уничтожение украинских беспилотников над Лужским районом Ленинградской области. Хотя непосредственная угроза миновала, стабильность мобильного интернета восстанавливается постепенно, уточняет издание «Мойка78».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители Петербурга второй день жалуются на проблемы с мобильным интернетом.
