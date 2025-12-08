В Красноярске около 1,5 тыс. вызовов за сутки поступает медикам скорой помощи из-за роста заболеваемости ОРВИ

Из них более 500 с предварительным диагнозом ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.
В связи с ростом вызовов жителям Красноярска напомнили, что при высокой температуре, которая держится менее трех суток, днем необходимо обращаться за лечением и консультацией к участковому врачу в поликлинике.
«Самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно, то есть и днем, когда работает поликлиника. Тогда возникает риск заблокировать работу скорой помощи. Тогда ее работники не успеют быстро оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям», — отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.
Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи не выдают справки, больничные листы и не назначают лечение. Всю информацию о вызове Красноярская станция скорой медицинской помощи передает в поликлинику.
Напомним, на прошедшей неделе 17 839 жителей Красноярского края обратились к медикам с признаками ОРВИ и гриппа, что больше на 38,5%, чем за предыдущие семь дней. Впервые с начала эпидемического сезона в нашем регионе отмечается превышение уровня эпидемического порога — на 13,7%.