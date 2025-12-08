В Красноярске около 1,5 тыс. вызовов за сутки поступает медикам скорой помощи из-за роста заболеваемости ОРВИ

«Самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно, то есть и днем, когда работает поликлиника. Тогда возникает риск заблокировать работу скорой помощи. Тогда ее работники не успеют быстро оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям», — отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.