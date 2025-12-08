Состояние дома в Адыгее улучшили по запросу жителей

В посёлке городского типа Яблоновский республики Адыгея благоустроили двор одного из домов и повесили на фасад QR-код, чтобы жители могли оценить работу. Но люди сразу сообщили о другой проблеме: после капремонта крыши во время дождя вода переливалась через водостоки и стекала прямо по стене.
Специалисты быстро приехали, всё проверили и нашли причину протечки — оказалось, жёлоб забился листвой. Листья убрали, и вода сразу пошла как надо.
Двор улучшили по нацпроекту «Жильё и городская среда», а сегодня о нём заботятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». И, как вы поняли, не только о нём!
На всех объектах, созданных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом, если что-то работает не так — рассказывайте. Вопросы обязательно решат!