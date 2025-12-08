Состояние дома в Адыгее улучшили по запросу жителей

В посёлке городского типа Яблоновский республики Адыгея благоустроили двор одного из домов и повесили на фасад QR-код, чтобы жители могли оценить работу. Но люди сразу сообщили о другой проблеме: после капремонта крыши во время дождя вода переливалась через водостоки и стекала прямо по стене.