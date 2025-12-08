Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 91-летие в Петербурге

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед.

В Петербурге губернатор Александр Беглов поздравил народную артистку СССР, Почетного гражданина города и актрису БДТ имени Г. А. Товстоногова Алису Фрейндлих с днем рождения. Сегодня, 8 декабря, ей исполнился 91 год, рассказали в Смольном.

Великая актриса, Вы стали символом эпохи и высших достижений российского театра и кино. Вас любят за искренность, неподражаемость, человечность. Каждый созданный Вами образ дарит радость, силы и восхищение.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед.

Артистка также играла в труппах Театра имени В. Ф. Комиссаржевской и Театра имени Ленсовета. Кроме того, она снялась в фильмах «Служебный роман», «Сталкер», «Опасный возраст», «Жестокий романс» и других.

Ранее на Piter.TV: выставка к 250-летию Карла Росси открылась в Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин).

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше