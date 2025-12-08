Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ребенку-инвалиду полгода не меняли неисправный аппарат ИВЛ

Заменить неисправный аппарат удалось лишь после вмешательства прокуратуры.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярска восстановила право тяжелобольного ребёнка на безопасную паллиативную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства 7-летней девочке, не способной дышать самостоятельно, заменили неисправный аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

С рождения ребёнок борется с тяжёлым заболеванием и полностью зависит от медицинской техники. Медики выдали семье два аппарата ИВЛ — основной и запасной на случай экстренных ситуаций, таких как отключение электричества или перевозка.

Однако запасной аппарат вышел из строя ещё весной, а Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1 не предпринимала действий по его ремонту. В течение полугода семья жила в постоянном страхе — любой сбой мог привести к трагическим последствиям.

Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения. Медорганизация не обеспечила техническое обслуживание жизненно важного оборудования, что создало прямую угрозу для жизни ребёнка-инвалида.

После внесения прокуратурой представления главному врачу больницы ситуация была исправлена. Неисправный прибор направлен в ремонт, а девочке немедленно передан новый, полностью исправный аппарат ИВЛ.

Ранее в Минусинске благодаря вмешательству прокуратуры отремонтировали дорогу.