В Красноярске ребенку-инвалиду полгода не меняли неисправный аппарат ИВЛ

Прокуратура Красноярска восстановила право тяжелобольного ребёнка на безопасную паллиативную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства 7-летней девочке, не способной дышать самостоятельно, заменили неисправный аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
С рождения ребёнок борется с тяжёлым заболеванием и полностью зависит от медицинской техники. Медики выдали семье два аппарата ИВЛ — основной и запасной на случай экстренных ситуаций, таких как отключение электричества или перевозка.
Однако запасной аппарат вышел из строя ещё весной, а Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1 не предпринимала действий по его ремонту. В течение полугода семья жила в постоянном страхе — любой сбой мог привести к трагическим последствиям.
Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения. Медорганизация не обеспечила техническое обслуживание жизненно важного оборудования, что создало прямую угрозу для жизни ребёнка-инвалида.
После внесения прокуратурой представления главному врачу больницы ситуация была исправлена. Неисправный прибор направлен в ремонт, а девочке немедленно передан новый, полностью исправный аппарат ИВЛ.
Ранее в Минусинске благодаря вмешательству прокуратуры отремонтировали дорогу.