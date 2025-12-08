В Уржуме Кировской области благоустроили центр города

Центр города Уржума Кировской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
В обновленном пространстве вымостили площадь им. С. М. Кирова, отремонтировали тротуары на улице Советской, реконструировали спуск на косогоре, обустроили прогулочную зону с детской площадкой и арт-объектами. У Троицкого собора создали многофункциональный торговый и остановочный павильон. Также там смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили качели, стелу и арт-объекты «Уржум» и «Бочка с квасом».
«Правительство Кировской области стремится благоустраивать общественные территории во всех муниципалитетах. Уржум — красивый, старинный город, который с удовольствием посещают туристы. Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в этом году в городе создано современное пространства для отдыха детей и взрослых. Уверен, что город будет преображаться и дальше», — сказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.