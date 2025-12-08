В Уржуме Кировской области благоустроили центр города

В обновленном пространстве вымостили площадь им. С. М. Кирова, отремонтировали тротуары на улице Советской, реконструировали спуск на косогоре, обустроили прогулочную зону с детской площадкой и арт-объектами. У Троицкого собора создали многофункциональный торговый и остановочный павильон. Также там смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили качели, стелу и арт-объекты «Уржум» и «Бочка с квасом».