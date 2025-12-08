Под Новосибирском работодателей наказали за дискриминационные вакансии

Барабинская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона о занятости, работодатели размещали вакансии с дискриминационными требованиями. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
В соответствии с ч. 3 ст. 53 Федерального закона № 565-ФЗ «О занятости населения» запрещено указывать в объявлениях требования, не связанные с деловыми качествами работников.
Мониторинг показал, что работодатели требовали от кандидатов отсутствия вредных привычек и наличия собственного автомобиля, что не относится к профессиональным качествам.
Прокурор внес представления в адрес двух работодателей и редакции газеты, возбудил административные дела по ст. 13.11.1 КоАП РФ. В результате объявления были исправлены, три должностных лица получили дисциплинарные взыскания, а работодатель и и.о. главного редактора привлечены к административной ответственности.