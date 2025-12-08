Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском работодателей наказали за дискриминационные вакансии

Мониторинг показал, что работодатели требовали от кандидатов отсутствия вредных привычек и наличия собственного автомобиля, что не относится к профессиональным качествам.

Источник: Аргументы и факты

Барабинская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона о занятости, работодатели размещали вакансии с дискриминационными требованиями. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 Федерального закона № 565-ФЗ «О занятости населения» запрещено указывать в объявлениях требования, не связанные с деловыми качествами работников.

Мониторинг показал, что работодатели требовали от кандидатов отсутствия вредных привычек и наличия собственного автомобиля, что не относится к профессиональным качествам.

Прокурор внес представления в адрес двух работодателей и редакции газеты, возбудил административные дела по ст. 13.11.1 КоАП РФ. В результате объявления были исправлены, три должностных лица получили дисциплинарные взыскания, а работодатель и и.о. главного редактора привлечены к административной ответственности.