Из Новосибирской области за неделю уехали 9 973 иностранца

Как сообщил начальник МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, за неделю было выявлено 114 нарушений миграционного законодательства. В результате приняты решения о выдворении 28 иностранцев, 24 из них уже покинули страну, ещё один человек депортирован.