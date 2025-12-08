Ричмонд
Из Новосибирской области за неделю уехали 9 973 иностранца

При этом прибыли около 6 тысяч иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Миграционный отток из Новосибирской области продолжается. По данным МВД, за последнюю неделю регион покинули 9 973 иностранных граждан, а приехали — около 6 тысяч. Об этом сообщает начальник МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

Как сообщил начальник МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, за неделю было выявлено 114 нарушений миграционного законодательства. В результате приняты решения о выдворении 28 иностранцев, 24 из них уже покинули страну, ещё один человек депортирован.

Власти региона усиливают контроль за соблюдением миграционных правил, что также способствует снижению числа нелегальных трудовых мигрантов.