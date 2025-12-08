Главный тренер омского «Авангарда» в феврале отлучится на родину

В воскресенье, 7 декабря, главный тренер «Авангарда» Ги Буше послематчевой пресс-конференции предупредил, что не будет участвовать в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге. Событие состоится в феврале 2026 года.
Пресс-конференция была посвящена итогам игры со «Спартаком», где «ястребы» победили 7:5. Буше уточнил, что в феврале он съездит в Канаду и США, это было очень заранее с пониманием и корректно оговорено с руководством клуба. Вопрос о Матче звезд ему был задан с контекстом, хочет ли он выступить там тренером сборной иностранных звезд КХЛ.
«Меня не будет в стране в это время, потому что у меня очень важное дело дома, и это оговаривалось с руководством заранее. В противном случае, наверное, меня бы здесь не было, потому что это действительно важное событие, которое я не могу пропустить. Оно связано с моей семьей. Моя дочь учится в Йельском университете, там же играет в хоккей, у нее сейчас выпускной год. Сам выпускной я не смогу посетить, потому что в это время в КХЛ будет плей-офф. Но вот другое событие, до него, будет проходить как раз в феврале, и я должен там быть. Так что не смогу поработать на Матче звезд, именно поэтому», — сообщил наставник.
Конкретно событие, связанное с учебой или хоккейными выступлениями наследницы, Ги не обозначил. Но суть понятна. И по той же причине и один матч «Авангарда» после звездной недели в Екатеринбурге он также будет вынужден пропустить. По календарю это встреча с «Адмиралом» на его льду. До того подобное было в прошлом сезоне, когда контракт был уже заключен, но первую пару матчей «ястребами» со скамейки руководил не сам Буше, а его ближайший помощник Дэйв Барр.
Ранее мы писали, что в состав участников Матча звезд от «Авангарда» уже вошел защитник Дамир Шарипзянов, его выбрали болельщики. А форварда Константина Окулова туда же делегировали СМИ.