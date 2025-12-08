Главный тренер омского «Авангарда» в феврале отлучится на родину

«Меня не будет в стране в это время, потому что у меня очень важное дело дома, и это оговаривалось с руководством заранее. В противном случае, наверное, меня бы здесь не было, потому что это действительно важное событие, которое я не могу пропустить. Оно связано с моей семьей. Моя дочь учится в Йельском университете, там же играет в хоккей, у нее сейчас выпускной год. Сам выпускной я не смогу посетить, потому что в это время в КХЛ будет плей-офф. Но вот другое событие, до него, будет проходить как раз в феврале, и я должен там быть. Так что не смогу поработать на Матче звезд, именно поэтому», — сообщил наставник.